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Трамп назвал убийство генерала Москалика крупным делом и обещал рассмотреть его

Американский президент Дональд Трамп назвал крупным делом убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Глава Белого дома пообещал рассмотреть его.
Источник: Life.ru

«Это крупное дело, я рассмотрю это», — сказал политик журналистам на борту своего самолёта на пути из Вашингтона в Рим, куда он отправился на похороны папы римского.

Напомним, 25 апреля в Балашихе, во дворе одного из жилых домов, прогремел взрыв: сдетонировал автомобиль Volkswagen. Эпицентр взрыва находился в салоне машины. В результате инцидента погиб высокопоставленный российский офицер Ярослав Москалик. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к убийству причастны украинские спецслужбы. СК возбудил уголовное дело.