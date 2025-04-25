Трамп назвал убийство генерала Москалика крупным делом и обещал рассмотреть его

«Это крупное дело, я рассмотрю это», — сказал политик журналистам на борту своего самолёта на пути из Вашингтона в Рим, куда он отправился на похороны папы римского.
Напомним, 25 апреля в Балашихе, во дворе одного из жилых домов, прогремел взрыв: сдетонировал автомобиль Volkswagen. Эпицентр взрыва находился в салоне машины. В результате инцидента погиб высокопоставленный российский офицер Ярослав Москалик. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к убийству причастны украинские спецслужбы. СК возбудил уголовное дело.