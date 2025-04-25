Ранее Life.ru писал, что бойцы 95-й ОДШБр ВСУ самовольно покинули позиции у Олешни в Курской области. Также сообщалось, что подразделения Армии России блокировали остатки сил противника в районе Горналя. Теперь ВС РФ держат под огневым контролем все пути снабжения украинских войск в этой локации.