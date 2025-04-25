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Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск»

Министр обороны России Андрей Белоусов совершил инспекционную поездку в расположение войск «Курск». В пресс-службе ведомства сообщили, что он провёл совещание и заслушал отчёты командования.

Источник: Life.ru

Белоусов проинспектировал группировку войск «Курск». Видео © Telegram / Минобороны России.

Генерал-полковник Валерий Солодчук представил министру доклад о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки «Курск». Белоусов высоко оценил результаты боевой работы.

«Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на Курском направлении и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее Life.ru писал, что бойцы 95-й ОДШБр ВСУ самовольно покинули позиции у Олешни в Курской области. Также сообщалось, что подразделения Армии России блокировали остатки сил противника в районе Горналя. Теперь ВС РФ держат под огневым контролем все пути снабжения украинских войск в этой локации.