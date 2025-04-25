Губернатор Гусев раскрыл роль воронежских чиновников в период мятежа ЧВК «Вагнер»

Напомним, мятеж Евгения Пригожина начался 23 июня 2023 года, а активные действия развернулись на следующий день, 24 июня. В Москве, Подмосковье и Воронежской области был введён режим контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями. Колонны Пригожина остановились в 200 километрах от Москвы после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.