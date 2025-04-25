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Губернатор Гусев раскрыл роль воронежских чиновников в период мятежа ЧВК «Вагнер»

В 2023 году, во время мятежа ЧВК «Вагнер», чиновники сельских поселений Воронежской области отслеживали передвижения колонн. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев, выступая в областной думе. По его словам, полученную информацию чиновники оперативно передавали в штаб области.

Источник: Life.ru

Гусев отметил, что главы сельских администраций фиксировали маршрут, численность и состав колонн. Это позволило штабу получать оперативную информацию о направлении движения и силах мятежников.

«Оперативный штаб Воронежской области был одной из самых информированных структур, что помогло федеральному штабу принимать правильные решения», — подчеркнул губернатор.

Напомним, мятеж Евгения Пригожина начался 23 июня 2023 года, а активные действия развернулись на следующий день, 24 июня. В Москве, Подмосковье и Воронежской области был введён режим контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями. Колонны Пригожина остановились в 200 километрах от Москвы после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.