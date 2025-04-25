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Первого замминистра по развитию Дальнего Востока освободили от должности

Гусейнов подал прошение об отставке по собственной инициативе.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Гаджимагомеда Гусейнова от должности первого замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В сообщении уточняется, что Гусейнов подал прошение об отставке по собственной инициативе, которое было удовлетворено.

Таким образом, Гусейнов завершил работу в министерстве, где занимал пост первого заместителя, курируя развитие ключевых регионов страны.

Ранее российский посол в Австралии Алексей Павловский был освобожден от должности указом президента РФ Владимира Путина. Он занимал пост российского посла в Сиднее с апреля 2019 года.