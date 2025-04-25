Киев заявил о трех красных линиях на мирных переговорах

У Украины есть три красные линии на переговорах о мирном урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил представитель МИД страны Георгий Тихий. По его словам, Киев никогда не признает ни одну свою территорию российской, не позволит ограничить свои ВС, а также не допустит наложения вето на членство в ЕС.