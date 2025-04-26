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Политолог Сипров: Киев использует похороны папы Франциска в своих интересах

Украина просит организовать саммит государств Евросоюза, США и Великобритании.

Источник: Комсомольская правда

Украина направила запрос в Италию с просьбой организовать саммит государств Евросоюза, США и Великобритании в день похорон папы римского Франциска.

Политолог Вадим Сипров объяснил, какую цель преследует Киев. По его мнению, киевские власти, как всегда, ставят во главе угла красивую картинку, а вот о проводимой работе никто не задумывается.

Вот и похороны папы римского Франциска могут стать очередной трибуной.

— Превратятся в новую площадку для самопрезентации и озвучивания своих неубывающих хотелок, — сказал Сипров 360.ru.

При этом, уверен политолог, Ватикан продолжит свои политические игры с режимом Зеленского.

А вот кардиналы из Азии, Африки, Латинской Америки вряд ли будут довольны, что похороны превращаются в пиар.

Тем временем, четверть миллиона человек с утра среды, 23 апреля, посетили собор Святого Петра для прощания с Папой Римским Франциском, пишет Rt.

Похороны папы римского Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, в 10:00 (11.00 мск). Согласно Апостольской конституции, погребение должно состояться в течение четырех-шести дней после смерти, пишет газета Известия.