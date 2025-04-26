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Зеленский допустил, что не поедет на похороны папы римского после отказа устроить саммит «на могиле»

Владимир Зеленский сообщил о возможной отмене своей поездки на похороны Папы Римского Франциска, запланированные на 26 апреля. Причиной могут стать военные совещания, созванные после недавнего удара по Киеву. Об этом сообщил сам Зеленский на церемонии памяти погибших в столице.

Источник: Life.ru

По словам Зеленского, заседания связаны с вопросами противовоздушной обороны страны. Он подчеркнул, что Украина должна быть представлена на похоронах, учитывая хорошие отношения с понтификом и его усилия по достижению мира.

«Для меня было важно быть здесь, у меня сегодня есть несколько военных заседаний… И я не знаю, буду ли я успевать», — подчеркнул он.

В случае отсутствия Зеленского Киев на похоронах представят первая леди Елена Зеленская и глава МИД Андрей Сибига.

Ранее стало известно, что Киев предложил провести в Риме мирный саммит с участием Великобритании, Франции и США в день похорон Папы Римского Франциска. Итальянское правительство выразило сомнения в целесообразности проведения политической встречи в день траурных мероприятий, учитывая логистические сложности и присутствие большого числа высокопоставленных лиц.