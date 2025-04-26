Зеленский допустил, что не поедет на похороны папы римского после отказа устроить саммит «на могиле»

По словам Зеленского, заседания связаны с вопросами противовоздушной обороны страны. Он подчеркнул, что Украина должна быть представлена на похоронах, учитывая хорошие отношения с понтификом и его усилия по достижению мира.
«Для меня было важно быть здесь, у меня сегодня есть несколько военных заседаний… И я не знаю, буду ли я успевать», — подчеркнул он.
В случае отсутствия Зеленского Киев на похоронах представят первая леди Елена Зеленская и глава МИД Андрей Сибига.
Ранее стало известно, что Киев предложил провести в Риме мирный саммит с участием Великобритании, Франции и США в день похорон Папы Римского Франциска. Итальянское правительство выразило сомнения в целесообразности проведения политической встречи в день траурных мероприятий, учитывая логистические сложности и присутствие большого числа высокопоставленных лиц.