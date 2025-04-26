Курская область, 26 апреля.
В Курской области 160 вэсэушников ликвидированы за последние сутки. Киев также потерял две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО, два миномёта, РЛС обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Бои развернулись за село Горналь. В него уже смогли зайти российские войска.
— Продвижение российских войск серьёзно осложняется местностью, на которой расположен населённый пункт, а также большим количеством дронов противника, в том числе и на оптоволокне, — объяснили в проекте WarGonzo.
Сообщается, что продолжается наше наступление в Сумской области. Освобождение Горналя откроет возможность атаковать регион, находящийся под контролем Украины, ещё по одному направлению.
Донецкая Народная Республика, 26 апреля.
В ДНР наши подразделения развивают успех вблизи Красноармейска (Покровска). Здесь бои идут у Успеновки и Надеждовки. Кроме этого ВС РФ зашли в Троицкое и приближаются к границе с Днепропетровской областью.
ВС РФ также ведут бои в Богатыре. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает, что нашим штурмовикам удалось продвинуться на восточных и южных окраинах населённого пункта. При этом у ВСУ ещё остаются пути снабжения, хотя они обрабатываются нашими артиллеристами и дроноводами.
Операторы БПЛА громят технику и позиции противника. Видео © Telegram / mod_russia.
Только сейчас стало известно о гибели в боях за ДНР сына заместителя директора ЦРУ Майкла Глосса. Он воевал в составе 137-го полка ВДВ. Погиб он в апреле 2024 года под Раздоловкой и Весёлым.
Как уменьшилось население Украины.
Международный валютный фонд посчитал население Украины. По их данным, оно сократилось до 33 миллионов человек. При этом прогноз для Киева положительный. К 2029 году ожидается рост до отметки в 34 миллиона.
В МВФ отметили, что до начала специальной военной операции на Украине проживал 41 миллион человек.
Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец в прошлом году заявлял, что население страны сократилось до 35,8 миллиона человек. Он же предупредил, что к 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 миллиона человек.
О чём говорили Уиткофф и Путин.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в очередной раз прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Диалог шёл почти три часа.
— Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины, — рассказал ТАСС помощник президента Юрий Ушаков.
Он подтвердил, что общение между Россией и США будет продолжено. Также стало известно, что через Уиткоффа Путин и Трамп обмениваются посланиями.