В Курской области 160 вэсэушников ликвидированы за последние сутки. Киев также потерял две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО, два миномёта, РЛС обнаружения воздушных целей, восемь автомобилей, а также 13 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Бои развернулись за село Горналь. В него уже смогли зайти российские войска.