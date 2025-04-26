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Трамп отреагировал на убийство генерала Москалика в Балашихе

Трамп пообещал изучить информацию по убийству генерала Москалика.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп намерен изучить информацию об убийстве российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом политик заявил журналистам во время брифинга на борту самолета, когда направлялся в Рим для участия в церемонии похорон папы Римского.

Трамп отметил, что впервые услышал о случившемся от журналиста, задавшего ему соответствующий вопрос.

«Это крупное дело. Я изучу это», — сказал он.

Напомним, в пятницу 25 апреля в подмосковном городе Балашиха был убит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Следственный комитет сообщил, что в машине генерала Москалика взорвалось устройство с поражающими элементами.

Также сообщалось, что следственный комитет РФ квалифицировал взрыв в подмосковной Балашихе, при котором погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, как убийство.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть основания полагать, что к убийству генерала Ярослава Москалика причастны украинские спецслужбы.