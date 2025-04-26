Трамп отреагировал на убийство генерала Москалика в Балашихе

Президент США Дональд Трамп намерен изучить информацию об убийстве российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом политик заявил журналистам во время брифинга на борту самолета, когда направлялся в Рим для участия в церемонии похорон папы Римского.