Трамп отреагировал на убийство генерала Москалика в Балашихе

Президент США Дональд Трамп намерен изучить информацию об убийстве российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом политик заявил журналистам во время брифинга на борту самолета, когда направлялся в Рим для участия в церемонии похорон папы Римского.
Трамп отметил, что впервые услышал о случившемся от журналиста, задавшего ему соответствующий вопрос.
«Это крупное дело. Я изучу это», — сказал он.
Напомним, в пятницу 25 апреля в подмосковном городе Балашиха был убит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
Следственный комитет сообщил, что в машине генерала Москалика взорвалось устройство с поражающими элементами.
Также сообщалось, что следственный комитет РФ квалифицировал взрыв в подмосковной Балашихе, при котором погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, как убийство.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть основания полагать, что к убийству генерала Ярослава Москалика причастны украинские спецслужбы.