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В Евросоюзе дополнили предложение по Украине перед встречей в Лондоне

Европейские страны перед встречей в Лондоне в среду, 23 апреля, добавили много новых элементов в ответное предложение по урегулированию конфликта на Украине после предложения США. Об этом написала газета The Washington Post.

Источник: Reuters

До отказа двух из трех американских чиновников от участия во встрече лидеры ЕС дополнили свое предложение. Они внесли в документ пункты о полном прекращении огня для начала и четких гарантиях безопасности, особенно от США.

Ранее ЕС и Украина в ответ на предложение по урегулированию конфликта потребовали от США отказаться от ограничений на размещение европейских войск на территории страны. Брюссель и Киев настаивают на том, чтобы в будущем не противодействовать вооружению украинских войск.

23 апреля в Лондоне должна была состояться серия встреч глав МИД Британии, Франции, Германии и Украины, однако переговоры отложили.