В Евросоюзе дополнили предложение по Украине перед встречей в Лондоне

До отказа двух из трех американских чиновников от участия во встрече лидеры ЕС дополнили свое предложение. Они внесли в документ пункты о полном прекращении огня для начала и четких гарантиях безопасности, особенно от США.
Ранее ЕС и Украина в ответ на предложение по урегулированию конфликта потребовали от США отказаться от ограничений на размещение европейских войск на территории страны. Брюссель и Киев настаивают на том, чтобы в будущем не противодействовать вооружению украинских войск.
23 апреля в Лондоне должна была состояться серия встреч глав МИД Британии, Франции, Германии и Украины, однако переговоры отложили.