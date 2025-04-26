Депутат Толмачев заявил, что переговоры Уиткоффа и Путина вызывают оптимизм

25 апреля в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Депутат Госдумы РФ Александр Толмачев отметил, что эти переговоры вызывают умеренный оптимизм, так как разговор был продолжительным, а значит, затрагивались многие вопросы.
— Умеренный оптимизм вызывает сам приезд Уиткоффа и длительность беседы, — сказал депутат NEWS.ru.
Он предположил, что позиции США и России по украинскому вопросу начинают сближаться. Помимо этого, есть много других вопросов, которые требуют обсуждения. А вот относительно прямых переговоров с Киевом пока депутат сомневается.
— Этому мешает прежде всего нелегитимный Зеленский, продолжающий действовать террористическими методами, — добавил парламентарий.
В Кремле отметили, что формат личной беседы способствовал активным переговорам, за это время можно было обсудить много вопросов в максимально донести позицию России до Вашингтона.