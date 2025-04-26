США оставили Украину без оборудования для кибербезопасности

«Контракты десятков людей, работавших на Украине и в США, которые оказывали техническую поддержку сотням организаций Украины в сфере кибербезопасности, были расторгнуты или их действие было приостановлено», — говорится в материале.
За последние пять лет США направили на развитие киберзащиты Незалежной более 200 миллионов долларов через агентство USAID. Дополнительно поддержку оказывали Национальное агентство безопасности США и Киберкомандование.
В числе крупнейших проектов USAID — контракт на 128 миллионов долларов, заключённый в 2020 году с компанией DAI Global из Мэриленда. Этот проект, направленный на защиту критической инфраструктуры Украины, был рассчитан до сентября 2025 года, но есть возможность продлить его до 2026 года.
Напомним, администрация президента США в начале апреля приняла решение возобновить программы USAID. Миссии продолжат работу в странах Ближнего Востока и Африки, но Украину это не затронет.