США оставили Украину без оборудования для кибербезопасности

В числе крупнейших проектов USAID — контракт на 128 миллионов долларов, заключённый в 2020 году с компанией DAI Global из Мэриленда. Этот проект, направленный на защиту критической инфраструктуры Украины, был рассчитан до сентября 2025 года, но есть возможность продлить его до 2026 года.