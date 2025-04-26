США ограничили помощь Украине в области кибербезопасности

США сократили поддержку Украины в сфере кибербезопасности, приостановив поставки оборудования и отменив контракты с профильными специалистами, сообщает Bloomberg. Некоторые из запланированных поставок техники и программ так и не были реализованы.
По информации источников агентства, ранее именно американская помощь позволила украинской стороне успешно отражать кибератаки, включая попытки взлома электростанций и правительственных сайтов. Однако из-за изменений в политике часть контрактов с консультантами, работавшими на сотнях объектов, была заморожена или прекращена.
Согласно данным Bloomberg, только Агентство США по международному развитию за последние пять лет направило на поддержку украинской кибербезопасности свыше 200 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что власти Украины решили готовиться к прекращению поддержки со стороны США, что является для Киева худшим сценарием.