«Недостаточно оружия»: Зеленский признал поражение в попытках вернуть Крым

Отмечается, что Киев и его европейские союзники пытались замедлить попытки Трампа заключить сделку, опасаясь, что это может угрожать безопасности Украины и Европы. По словам источников агентства, знакомых с ситуацией, они настаивают на том, что любые переговоры, касающиеся территории, должны начинаться только после прекращения огня.