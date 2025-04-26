«То, что говорит Трамп, — правда: у нас недостаточно оружия — оружия, чтобы вернуть Крым силой», — заявил экс-комик. Он также выразил надежду, что сработают иные меры, такие как санкции и дипломатическое давление.
Отмечается, что Киев и его европейские союзники пытались замедлить попытки Трампа заключить сделку, опасаясь, что это может угрожать безопасности Украины и Европы. По словам источников агентства, знакомых с ситуацией, они настаивают на том, что любые переговоры, касающиеся территории, должны начинаться только после прекращения огня.
Напомним, ранее в Германии испугались, что предложение президента США признать Крым российским вызовет раскол в НАТО. И республиканец подтвердил, полуостров останется в составе РФ в рамках сделки по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что Зеленский понимает это.