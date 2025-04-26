Посол РФ не исключил возможность сделки с США по ремонту «Северных потоков»

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на возможность достижения договорённостей с новой администрацией президента США Дональда Трампа по восстановлению повреждённых трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что при наличии прагматичного подхода со стороны Вашингтона и понимания экономической целесообразности, не исключён «взаимовыгодный диалог» по этому вопросу.
По словам Нечаева, в новой американской администрации, вероятно, будут представлены влиятельные предприниматели, способные трезво оценить перспективы такой сделки. Тем не менее, он подчеркнул, что на первом плане остаётся необходимость завершить расследование диверсий на трубопроводах и установить как исполнителей, так и заказчиков теракта.
Дипломат добавил, что у России имеются все технические возможности для восстановления инфраструктуры, и при наличии политической воли и конкретных соглашений этот процесс может быть реализован.
Ранее Нечаев заявил, что Россия так и не получила результатов расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток −2». Посол подчеркнул, что российской стороне не безразлично то, кто стоит за преступлением.