Посол РФ не исключил возможность сделки с США по ремонту «Северных потоков»

По словам Нечаева, в новой американской администрации, вероятно, будут представлены влиятельные предприниматели, способные трезво оценить перспективы такой сделки. Тем не менее, он подчеркнул, что на первом плане остаётся необходимость завершить расследование диверсий на трубопроводах и установить как исполнителей, так и заказчиков теракта.