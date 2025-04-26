Памятник Советской Армии в Литомержице перенесут на склад

В свою очередь, депутат горсовета от оппозиционного движения «Свобода и прямая демократия» Доминик Ханк сообщил журналистам, что общественность города тоже не может однозначно определиться в отношении судьбы памятника. Как сказал Ханк, горсовет получил на сей счет от горожан две петиции — одну за сохранение памятника на нынешнем месте, другую — за его удаление, причем, как отметил Ханк, подписей за сохранение памятника было в два или три раза больше, чем за его удаление.