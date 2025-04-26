Bloomberg: США ограничили помощь Украине в защите от кибератак

Контракты с десятками украинских и американских специалистов по кибербезопасности были отменены или заморожены. Это связано с вмешательством американских властей в работу Агентства США по международному развитию (USAID), которое финансировало защиту Украины от кибератак. О том, что США сокращают усилия по поддержке Украины в этой сфере, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.