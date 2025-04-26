«Не позволим указывать, как чтить героев»: как в Гагаузии протестуют против празднования Дня Европы вместо Дня Победы

По его словам, соответствующий циркуляр руководству региона направила Госканцелярия. Однако это не заставит гагаузов забыть, кто спас мир от фашизма, подчеркнул Узун.
Ранее глава нацкомитета «Победа» Алексей Петрович обвинил молдавские власти в провокациях в преддверии исторической даты, отметив, что они сеют «раздор и хаос» в обществе. Эксперты отмечают, что правительство Майи Санду в угоду Европе последовательно идёт по пути переписывания истории, чтобы разорвать связи Молдавии с Россией.
Власти Гагаузской автономии не станут следовать решению правительства Молдавии о праздновании 9 мая Дня Европы, заявил на брифинге первый замглавы председателя Исполнительного комитета автономии Илья Узун.
Мы не позволим нам указывать, как нам чтить наших героев. Для нас 9 мая — это день Великой Победы. Именно его мы будем праздновать и торжественно отмечать на всей территории Гагаузской автономии.
Чиновник подчеркнул, что ни одно письмо, даже с грифом «обязательно к исполнению», не заставит гагаузов забыть, кто спас мир от фашизма.
В том же ключе высказался и замначальника управления внешних связей Гагаузии Юрий Кузнецов. По его словам, ни у кого нет возражений против Дня Европы как такового.
«Но в году 365 дней — можно выбрать любую другую дату, а не 9 мая — день, священный для миллионов людей. Это политическая провокация со стороны правительства, чтобы разделить наше молдавское общество», — заявил он.
«Дистанцируются от совести»
Напомним, молдавские власти приняли решение не устраивать празднеств по случаю Дня Победы. Вместо этого на главной площади Кишинёва — площади Великого национального собрания (ПВНС) — собираются отмечать так называемый День Европы. Как сообщил 22 апреля в своём Telegram-канале глава национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, под это мероприятие будет «оккупирована» вся площадь, на которой обустроят «европейский городок». Празднование посетят президент Молдавии Майя Санду, а также делегации из посольств ЕС.
Согласно циркуляру, разосланному по районам Молдавии органами местного публичного управления первого и второго уровней, подготовка будет вестись только ко Дню Европы.
По мнению Алексея Петровича, власти хотят «повторить “успех” прошлого года, вытеснив празднующих День Победы людей с площади. Действия правительства Майи Санду он охарактеризовал как провокацию, напомнив о ряде спорных решений властей в канун 80-летия Победы.
«Запрет на проведение марша на центральной площади Кишинёва, отказ от воздания воинских почестей погибшим солдатам Красной армии, неучастие контингента Национальной армии в параде Победы на Красной площади. А до этого — кощунственный отказ награждать ветеранов Великой Отечественной войны юбилейными медалями. Властям в преддверии (парламентских. — RT) выборов нужны раздор и хаос, нужны вражда и ненависть в обществе», — написал Петрович в своём Telegram-канале 24 апреля.
В свою очередь, депутат парламентской группы «Победа» Регина Апостолова заявила журналистам, что власти пытаются переписать историю.
«Беспредел продолжается! Сегодня они хотят испортить ещё один великий праздник — праздник Победы… Но историю нельзя переписать. И нельзя историю мешать с политикой, как это делает сегодня наше правительство», — сказала она.
Отказ официальных властей Молдовы отмечать День Победы в четверг в ходе брифинга прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала выбранный режимом Майи Санду курс антинародным и направленным на демонтаж суверенитета, истории и национальной идентичности.
«Власти Молдавии дистанцируются не от Дня Победы, а от совести. Официальный Кишинёв прочно встроился в линию Евросоюза на переписывание истории, героизацию нацистов, на восхваление коллаборационистов», — заявила российский дипломат.
Насильственная евроинтеграция
Празднование Дня Европы парламент Молдавии утвердил в 2017 году, сделав этот день выходным. С 2018 года в Кишинёве и других крупных городах Молдавии проходят массовые мероприятия по этому случаю. А в 2023 году на фоне роста влияния европейских ориентиров молдавские власти даже попытались перенести День Победы на 8 мая и переименовать его в День памяти и примирения. Однако эта инициатива была крайне негативно воспринята общественностью и отложена.
В прошлом году День Европы власти Молдавии проводили под лозунгом «Свобода, мир, процветание: Европа — это ты!». В Кишинёве на площади Великого национального собрания был организован «европейский городок», в котором поучаствовали представители 18 стран — членов ЕС.
Как напомнил в комментарии РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя, в самом начале евроинтеграционного пути его поддерживали 75% населения. Однако с тех пор число сторонников вступления республики в ЕС неуклонно падает, констатировал он.
«Несмотря на $1 млрд, который был потрачен на гражданское общество и пропаганду ЕС в Молдавии, в обществе до сих пор раскол», — заявил Цырдя.
Не спасло ситуацию и запрещение российских СМИ в стране. Несмотря на действие более 100 медиа «на внешнем финансировании», которые продвигают идеи Евросоюза, население Молдавии всё равно относится к идее евроинтеграции 50 на 50, констатировал нардеп.
«Идентичность будет искоренена»
По словам политолога Андрея Бурачёва, в Молдавии сейчас идёт активное насаждение европейской идеологии, согласно которой Россия преподносится как агрессор и оккупант. Таким образом, власти хотят уничтожить исторические и духовные связи республики с РФ.
«Сейчас в Молдавии пришёл к финалу проект “Анти-Россия 2” по примеру Украины. Идёт процесс вымарывания Дня Победы из истории стран. Чего мы хотим, если сейчас в правительстве сидят потомки румыно-фашистского режима? В школах говорят, что СССР никак не причастен к победе над Германией, а наибольший вклад приписывается западной коалиции. На всё это накладывается румынизация молдавского общества. Всё идёт к тому, что молдавская идентичность будет искоренена», — спрогнозировал он в беседе с RT.
«Учитывая скорые парламентские выборы, Санду хочет усилить позиции правящей партии, выставляя её прогрессивной и ратующей за процветание Молдавии, тогда как оппозицию стремится выставить марионеткой России, отказывая в праве на собственное видение пути республики», — добавил он.
Сходной точки зрения придерживается и замдиректора Института стратегических исследований РУДН Евгений Семибратов. По его словам, президент страны Майя Санду проводит целенаправленную политику по уничтожению исторического наследия, связанного с Великой Отечественной войной.
«Это часть общей концепции румынизации Молдавии. Но мы помним, что до 1944 года Румыния была союзником Гитлера, её военные части принимали участие в Сталинградском сражении и в других битвах на стороне вермахта. День Европы я бы назвал Днём памяти проигравших, ибо советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне, а современный Европейский союз стал идейным наследником Третьего рейха. Ведь ЕС уже не скрывает намерения взять реванш», — считает аналитик.
Он обратил внимание, что правительство Санду сегодня делает ставку на молодое поколение, безальтернативно навязывая ему европейский путь.
«Поэтому, имея все инструменты пропаганды и контроля над СМИ, правительству Санду необходимо дискредитировать роль Советского Союза и России, чтобы переманить на свою сторону колеблющийся электорат и молодёжь. На данный момент политическая ситуация в Молдавии находится в состоянии очень хрупкого баланса, где чуть больше половины голосов у противников Санду, что для неё неприемлемо. Она же президентские выборы выиграла при помощи европейской диаспоры. Второй раз провернуть такой трюк не получится. Поэтому она сейчас и работает над тем, чтобы изменить ситуацию в свою пользу», — пояснил Семибратов.
Со своей стороны, политолог Дмитрий Ермолаев назвал действия Кишинёва по искоренению исторической памяти «абсолютной глупостью». По его словам, Санду сделала свой выбор в пользу Румынии, которая, в отличие от Молдавии, была союзницей Гитлера.
«В нынешнем же контексте действия молдавских властей стоит трактовать как стремление максимально выслужиться перед Брюсселем. Они берут пример с тех же прибалтийских республик, которые уже давно воюют против исторической памяти и советского наследия. А ещё это попытки заставить людей забыть, что выборы Санду выиграла с большим скрипом, что даёт повод в принципе усомниться в её легитимности», — отметил в разговоре с RT аналитик.
Он подчеркнул, что у действующих властей Молдавии есть авторитарные задатки, что проявляется в абсолютно антинародных действиях.
«Молдавия скатилась от неких остатков демократии к авторитаризму. И разговор с оппозицией идёт именно в таком ключе. Это вопрос выживания для режима Санду. Другой идеологии, кроме реваншизма, у неё нет. И к истинно европейским ценностям она не имеет отношения. Молдавия, находясь в такой политической ситуации, не может рассчитывать на стабильность, ведь её правительство опирается на диаспору и внешние силы, а внутренней легитимности у него нет», — резюмировал Ермолаев.