«Не позволим указывать, как чтить героев»: как в Гагаузии протестуют против празднования Дня Европы вместо Дня Победы

«Молдавия скатилась от неких остатков демократии к авторитаризму. И разговор с оппозицией идёт именно в таком ключе. Это вопрос выживания для режима Санду. Другой идеологии, кроме реваншизма, у неё нет. И к истинно европейским ценностям она не имеет отношения. Молдавия, находясь в такой политической ситуации, не может рассчитывать на стабильность, ведь её правительство опирается на диаспору и внешние силы, а внутренней легитимности у него нет», — резюмировал Ермолаев.