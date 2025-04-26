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Уиткофф после встречи с Путиным прилетел в Оман

Самолёт Bombardier Global 7500, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, приземлился в столице Омана. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Источник: Life.ru

Борт приземлился в Маскате в 01:40 мск. Из Внуково самолёт вылетел в 18:10. 26 апреля Уиткофф, как и ожидается, примет участие в консультациях технических групп США и Ирана, которые пройдут в формате непрямых переговоров.

Напомним, что самолёт Уиткоффа покинул аэропорт Внуково вечером 25 апреля. Ранее спецпосланник встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры продлились три часа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Уиткофф покинул Москву с посланием Путина для Трампа.