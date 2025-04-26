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Сакс: Украина игнорирует желание жителей Крыма быть частью России

Жители полуострова открыто выражают желание быть в составе РФ.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим ни во что не ставит мнение крымчан, желающих жить в составе России, заявил в соцсети X* американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют.

«Почему Украина продолжает выступать против демократии в Крыму?» — задался вопросом Сакс.

Он опубликовал репортаж американского телеканала NBC из Крыма, где репортеры спрашивали у жителей полуострова, в составе какой страны они хотели бы жить. Все опрошенные высказались за то, чтобы быть частью России.

Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за его позицию по Крыму и заявил, что подобные высказывания мешают мирным переговорам с Россией.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.