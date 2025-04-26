Лавров заявил о выдвижении и рассмотрении РФ серьезных предложений по Украине

Тогда же Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф провел в Москве «хорошую встречу» с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров российской и украинской сторон. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, сегодняшняя встреча Путина с Уиткоффом символизирует союзничество России и США в борьбе с нацизмом.