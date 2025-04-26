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Трамп заявил о давлении США на Израиль для обеспечения Газы продовольствием

Глава Белого дома выразил мнение, что израильский премьер-министр «позитивно воспринял» сигнал американских властей.

Источник: Аргументы и факты

США оказывают давление на Израиль, чтобы добиться помощи этой страны в вопросе доставки продовольствия и медикаментов в сектор Газа, заявил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

Американский президент уточнил, что недавно обсуждал по телефону с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху ситуацию в палестинском анклаве. Трамп подчеркнул, что Газа испытывает «очень большую потребность» в продуктах питания и лекарствах.

Он также выразил мнение, что Нетаньяху «позитивно воспринял» сигнал американских властей.

Напомним, в середине апреля израильский министр обороны страны Исраэль Кац обратился к жителям палестинского анклава и заявил, что Израиль планирует расширить боевые действия. Он призвал людей эвакуироваться из зоны конфликта.

После этого организация «Норвежский совет по делам беженцев» (NRC) распространила предупреждение о том, что система гуманитарной помощи в Газе оказалась на грани коллапса. Отмечалось, что ситуация усугубилась после того, как 2 марта Израиль ввел блокаду всех поставок помощи в анклав.