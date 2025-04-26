Трамп заявил о давлении США на Израиль для обеспечения Газы продовольствием

После этого организация «Норвежский совет по делам беженцев» (NRC) распространила предупреждение о том, что система гуманитарной помощи в Газе оказалась на грани коллапса. Отмечалось, что ситуация усугубилась после того, как 2 марта Израиль ввел блокаду всех поставок помощи в анклав.