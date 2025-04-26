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«Время настало»: Маск дал сигнал по поводу конца конфликта на Украине

Время для окончания украинского конфликта настало. С таким заявлением выступил глава американского департамента государственной эффективности и бизнесмен Илон Маск.

По мнению Маска, время для завершения конфликта уже пришло.

Время для окончания украинского конфликта настало. С таким заявлением выступил глава американского департамента государственной эффективности и бизнесмен Илон Маск.

«Пришло время положить конец бойне», — выразил мнение Маск. Его заявление опубликовано на его официальной странице в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп после встречи его посланника Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина посчитал, что прямые переговоры между Москвой и Киевом могут начаться скоро. В Кремле подчеркивали, что для такого развития событий со стороны Украины должны быть предприняты определенные шаги.