«Время настало»: Маск дал сигнал по поводу конца конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп после встречи его посланника Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина посчитал, что прямые переговоры между Москвой и Киевом могут начаться скоро. В Кремле подчеркивали, что для такого развития событий со стороны Украины должны быть предприняты определенные шаги.