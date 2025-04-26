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Вылетевший спецрейсом из Москвы американский самолет приземлился в Омане

Речь идет о бизнес-джете Bombardier Global 7500.

Источник: Аргументы и факты

Специальный рейс из Москвы, на борту которого находился американский самолет, вечером 25 апреля прибыл в Маскат — столицу Омана. Об этом ТАСС сообщили представители аэропорта, подтвердив факт посадки воздушного судна.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о бизнес-джете Bombardier Global 7500, который вылетел из московского аэропорта Внуково. До этого самолет прилетал из Форт-Лодердейла, штат Флорида, и сделал остановку в Москве.

В Кремле до этого состоялась трехчасовая встреча президента России Владимира Путина с Стивеном Уиткоффом — специальным посланником президента США. По словам помощника президента Юрия Ушакова, переговоры прошли в конструктивном ключе и были весьма продуктивными.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о достигнутом прогрессе по итогам встречи Путина и Уиткоффа.