В Раде выступили с неожиданным предложением к России и Белоруссии

По мнению украинского политика, подобная форма взаимодействия будет наиболее эффективной для построения сотрудничества и обеспечения коллективной безопасности в новой эпохе поляризации. Она не требует отказа от самобытности или независимости, а, напротив, сохраняет суверенитет, пояснил парламентарий.