Индии и Пакистану посоветовали не игнорировать пророчество Жириновского

Жириновский предсказывал, что между двумя державами произойдёт ядерная война, в которой погибнут не менее 200 миллионов человек. Он тогда предположил, это произойдёт в течение 20−30 лет.
Ранее сообщалось, что Индия перекрыла шлюзы, через которые воды реки Инд поступали в Пакистан. Это первое нарушение договора, который был подписан в 1960 году. Договор, по словам властей Индии, будет приостановлен до тех пор, пока Пакистан не откажется от «трансграничного терроризма».
«Оптимисты считают, что и на сей раз не дойдёт: то, что оба противника обладают ядерным оружием, является взаимно сдерживающим фактором. Если бы атомная бомба была только у кого-то одного, каждое новое обострение действительно грозило бы апокалипсисом», — говорится в материале.
Напомним, 22 апреля на севере Индии в результате стрельбы террористов, погибли 27 человек и пострадали ещё 20. Инцидент произошёл в популярном у туристов месте Пахалгам. В Нью-Дели обвинили в случившемся Исламабад. После этого Индия приостановила выдачу виз гражданам соседнего государства и аннулировала уже действующие, а Пакистан в ответ закрыл границу и небо.