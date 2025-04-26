Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индии и Пакистану посоветовали не игнорировать пророчество Жириновского

На фоне обострения отношений между Индией и Пакистаном в газете Взгляд вспомнили слова основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сказанные ещё в 2004 году. По словам политика, военный конфликт между этими странами может сулить огромными потерями.
Источник: Life.ru

Жириновский предсказывал, что между двумя державами произойдёт ядерная война, в которой погибнут не менее 200 миллионов человек. Он тогда предположил, это произойдёт в течение 20−30 лет.

Ранее сообщалось, что Индия перекрыла шлюзы, через которые воды реки Инд поступали в Пакистан. Это первое нарушение договора, который был подписан в 1960 году. Договор, по словам властей Индии, будет приостановлен до тех пор, пока Пакистан не откажется от «трансграничного терроризма».

«Оптимисты считают, что и на сей раз не дойдёт: то, что оба противника обладают ядерным оружием, является взаимно сдерживающим фактором. Если бы атомная бомба была только у кого-то одного, каждое новое обострение действительно грозило бы апокалипсисом», — говорится в материале.

Напомним, 22 апреля на севере Индии в результате стрельбы террористов, погибли 27 человек и пострадали ещё 20. Инцидент произошёл в популярном у туристов месте Пахалгам. В Нью-Дели обвинили в случившемся Исламабад. После этого Индия приостановила выдачу виз гражданам соседнего государства и аннулировала уже действующие, а Пакистан в ответ закрыл границу и небо.