Индии и Пакистану посоветовали не игнорировать пророчество Жириновского

«Оптимисты считают, что и на сей раз не дойдёт: то, что оба противника обладают ядерным оружием, является взаимно сдерживающим фактором. Если бы атомная бомба была только у кого-то одного, каждое новое обострение действительно грозило бы апокалипсисом», — говорится в материале.