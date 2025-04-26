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The Times сообщила о «высеченном на камне» плане Трампа по территориям

Американский лидер Дональд Трамп готов выйти из переговоров по урегулированию украинского конфликта на следующей неделе при отказе Киева от подписания соглашения, в то время как план американской администрации предусматривает сохранение за РФ контроля над освобожденными территориями. Об этом 25 апреля сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если сделка не будет согласована», — говорится в материале издания.

По информации источника, американский лидер считает, что у президента Украины Владимира Зеленского «действительно нет выбора», кроме как подписать предложенное соглашение. Уточняется, что одним из требований США является признание Киевом Крыма и районов восточной и южной Украины территориями России.

«Сделка на столе заключается в том, что полученная Россией территория останется российской. РФ не собирается это менять Эта часть высечена на камне», — приводит газета слова источника, приближенного к спецпосланнику Трампа по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу.

Кроме того, в издании добавили, что если украинское правительство отклонит сделку, то конфликт будет продолжаться годами. При этом жители Европы выступят против поддержки Киева, поскольку это принесет большие расходы для государств.

Трамп в этот же день заявил, что у Зеленского есть понимание, что Крым останется в составе России. Также, по словам американского лидера, Украина вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО и в целом «стремление Украины в альянс и привело к началу конфликта на Украине», подчеркнул он.