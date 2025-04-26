The Times сообщила о «высеченном на камне» плане Трампа по территориям

Трамп в этот же день заявил, что у Зеленского есть понимание, что Крым останется в составе России. Также, по словам американского лидера, Украина вряд ли когда-нибудь вступит в НАТО и в целом «стремление Украины в альянс и привело к началу конфликта на Украине», подчеркнул он.