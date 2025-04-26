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Лавров: РФ вносит значимые предложения по урегулированию конфликта на Украине

Российская Федерация разрабатывает и вносит значимые предложения для разрешения ситуации на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS, фрагмент которого был обнародован в пятницу. Детали переговоров пока не разглашаются.

Источник: Life.ru

«Мы — серьёзные люди и рассматриваем серьёзные предложения. Мы выдвигаем серьёзные предложения. Это — процесс, о котором не следует распространяться, пока он не будет завершён», — подчеркнул Лавров.

На вопрос о перспективах скорого достижения соглашения глава МИД РФ уточнил, что «не говорил этого».

«Переговоры продолжаются, и пока они не завершатся, мы не будем раскрывать их содержания», — добавил он.

Полная версия интервью Лаврова американским журналистам выйдет в воскресенье, 27 апреля.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Франция посылает «шёпотом» сигналы о готовности к урегулированию кризиса. Это заявление прозвучало во время вручения ордена Дружбы президенту Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэлю Киде.