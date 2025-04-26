Лавров: РФ вносит значимые предложения по урегулированию конфликта на Украине

Российская Федерация разрабатывает и вносит значимые предложения для разрешения ситуации на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS, фрагмент которого был обнародован в пятницу. Детали переговоров пока не разглашаются.