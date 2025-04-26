Лавров: РФ вносит значимые предложения по урегулированию конфликта на Украине

«Мы — серьёзные люди и рассматриваем серьёзные предложения. Мы выдвигаем серьёзные предложения. Это — процесс, о котором не следует распространяться, пока он не будет завершён», — подчеркнул Лавров.
На вопрос о перспективах скорого достижения соглашения глава МИД РФ уточнил, что «не говорил этого».
«Переговоры продолжаются, и пока они не завершатся, мы не будем раскрывать их содержания», — добавил он.
Полная версия интервью Лаврова американским журналистам выйдет в воскресенье, 27 апреля.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Франция посылает «шёпотом» сигналы о готовности к урегулированию кризиса. Это заявление прозвучало во время вручения ордена Дружбы президенту Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэлю Киде.