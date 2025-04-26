Трамп заявил о согласовании большинства основных пунктов сделки по Украине

Первое и второе требования Украины заключаются в том, чтобы мирное соглашение было основано на международном праве и не являлось актом капитуляции. Киев подчеркивает важность того, чтобы соглашение не привело к официальному признанию Крыма российским или других территорий, которые ранее контролировались Украиной. Эти пункты также акцентируют внимание на необходимости обеспечения Украине четких гарантий безопасности, если страна будет готова пойти на территориальные уступки, даже временные.