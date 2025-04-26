Лавров: РФ рассматривает серьезные предложения по урегулированию на Украине

Москва участвует в обсуждении и выдвижении серьезных предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако детали этих инициатив не разглашаются до завершения переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS.
По словам Лаврова, российская сторона настроена конструктивно и рассматривает только взвешенные предложения.
«Мы серьезные люди и рассматриваем серьезные предложения. Мы выдвигаем серьезные предложения. Это процесс, о котором не следует распространяться, пока он не будет завершен», — отметил министр.
Отвечая на вопрос журналиста о возможной затяжке переговоров, глава МИД РФ уточнил, что не говорил о невозможности сделки в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф провел «хорошую встречу» с российским лидером Владимиром Путиным. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, речь шла о возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной.