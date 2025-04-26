Лавров: РФ рассматривает серьезные предложения по урегулированию на Украине

Москва участвует в обсуждении и выдвижении серьезных предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако детали этих инициатив не разглашаются до завершения переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS.