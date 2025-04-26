Трамп уверен, что у Индии и Пакистана получится урегулировать конфликт

25 апреля глава пакистанского минбороны Хаваджа Асиф предупредил о риске вооружённого столкновения между Пакистаном и Индией. Он напомнил, что обе страны имеют ядерное оружие, и потенциальная война в регионе является поводом для беспокойства всего мира.