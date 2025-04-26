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Трамп уверен, что у Индии и Пакистана получится урегулировать конфликт

Президент США напомнил, что также отметил, что в отношениях Исламабада и Нью-Дели всегда наблюдалась большая напряженность.

Источник: Аргументы и факты

Власти Индии и Пакистана смогут урегулировать конфликт «тем или иным образом», заявил президент США Дональд Трамп.

«Я знаю обоих лидеров (этих стран — прим. ред.)», — сказал глава Белого дома журналистам.

Трамп также отметил, что большая напряженность в отношениях Индии и Пакистана существовала всегда.

Напомним, конфликт между Исламабадом и Нью-Дели вспыхнул после теракта, совершённого 22 апреля в индийском городе Пахалгаме, где в результате стрельбы погибли 26 человек. Основную часть жертв нападения составляли туристы.

25 апреля глава пакистанского минбороны Хаваджа Асиф предупредил о риске вооружённого столкновения между Пакистаном и Индией. Он напомнил, что обе страны имеют ядерное оружие, и потенциальная война в регионе является поводом для беспокойства всего мира.