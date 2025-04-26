Посылают сигналы шепотом: Лавров заявил о желании Франции вместе с Россией решать проблемы

Франция намерена вместе с Россией решать возникающие проблемы, однако сигнализирует об этом «шепотом». Об этом высказался глава российского МИД Сергей Лавров.
«Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом», — цитирует РИА Новости слова Лаврова во время церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы.
Глава российского дипломатического ведомства также выразил сожаление о внедрении в общественное мнение во Франции ложного объяснения событий вокруг Украины.
Тем временем представители Франции захотели присутствовать на Параде Победе в Москве, несмотря на запреты ЕС.
Также Лавров раскритиковал слова посла Франции в РФ Николя де Ривьера по поводу украинского конфликта. Он подчеркнул, что в Париже ошибочно во всем обвиняют Россию.