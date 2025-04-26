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Посылают сигналы шепотом: Лавров заявил о желании Франции вместе с Россией решать проблемы

Лавров: Франция шепотом посылает России сигналы.

Источник: Комсомольская правда

Франция намерена вместе с Россией решать возникающие проблемы, однако сигнализирует об этом «шепотом». Об этом высказался глава российского МИД Сергей Лавров.

«Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом», — цитирует РИА Новости слова Лаврова во время церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы.

Глава российского дипломатического ведомства также выразил сожаление о внедрении в общественное мнение во Франции ложного объяснения событий вокруг Украины.

Тем временем представители Франции захотели присутствовать на Параде Победе в Москве, несмотря на запреты ЕС.

Также Лавров раскритиковал слова посла Франции в РФ Николя де Ривьера по поводу украинского конфликта. Он подчеркнул, что в Париже ошибочно во всем обвиняют Россию.