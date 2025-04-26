Посылают сигналы шепотом: Лавров заявил о желании Франции вместе с Россией решать проблемы

«Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом», — цитирует РИА Новости слова Лаврова во время церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы.