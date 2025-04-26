Лавров ответил, почему Кремль не дает много подробностей по переговорам с США

Россия не обсуждает переговоры публично, иначе они не будут серьезными, заявил Лавров.
Россия не намерена разглашать детали переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине до завершения консультаций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американской журналистке Маргарет Бреннан.
«Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными», — отметил Лавров, отвечая на вопрос о деталях возможной сделки с США по Украине. Беседу с российским дипломатом распространил телеканал CBS News.
Глава Украины Владимир Зеленский, по мнению Лаврова, ведет себя иначе и предпочитает обсуждать подобные вопросы публично, в том числе через СМИ. Он отметил, что даже с американским лидером Дональдом Трампом общается через журналистов.
Ранее спецпосланник президента США Трампа Стив Уиткоф посетил Россию, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер оценил прошедшую беседу положительно. По словам Трампа, основные положения соглашения по Украине уже согласованы, и для дальнейшего продвижения Москвы и Киева необходимо провести встречу «на очень высоком уровне», передает RT.