Лавров ответил, почему Кремль не дает много подробностей по переговорам с США

«Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными», — отметил Лавров, отвечая на вопрос о деталях возможной сделки с США по Украине. Беседу с российским дипломатом распространил телеканал CBS News.