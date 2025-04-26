Лавров: РФ не обсуждает детали переговоров публично, как Зеленский

Отвечая на вопрос о возможных договорённостях, Лавров отметил, что Россия не обсуждает содержание переговоров публично, так как в противном случае они теряют свою ценность. Он дал понять, что Москва ведёт диалог профессионально и не стремится к информационному шуму вокруг процесса.