Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предпочитает вести себя корректно и не разглашать детали переговоров по украинскому урегулированию. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.
Лавров подчеркнул, что подобная сдержанность говорит о серьезности подхода к диалогу, в отличие от других сторон, которые охотно делятся подробностями в публичном пространстве.
Отвечая на вопрос о возможных договорённостях, Лавров отметил, что Россия не обсуждает содержание переговоров публично, так как в противном случае они теряют свою ценность. Он дал понять, что Москва ведёт диалог профессионально и не стремится к информационному шуму вокруг процесса.
Лавров также посоветовал журналистам обращаться за комментариями к Владимиру Зеленскому, который, по его словам, активно обсуждает переговоры через СМИ и даже озвучивает свои требования в адрес американского президента Дональда Трампа.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление Зеленского о том, что Крым «можно вернуть» путём санкций и дипломатии, назвала его террористическим чудовищем. По словам российского дипломата, глава киевского режима истребляет украинцев, которые поверили лозунгам его предвыборной кампании о мире.