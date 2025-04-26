Ким Чен Ын представил новый эсминец для защиты от «империалистических пиратов»

«Эсминец водоизмещением в 5 тысяч тонн с самыми мощными вооружениями, построенный нашим рабочим классом области кораблестроения, будет прославлять своё священное имя как защитника на синем море Родины. То, что всего лишь за 400 с лишним дней построили современный эсминец нашими силами и технологией, является весьма вдохновляющей действительностью, а также событием для достижения решительного сдвига на пути к укреплению боеспособности ВМС», — заявил секретарь ЦК ТПК Чо Чхун Рён.
Командующий флотом Пак Гван Соб, принимая новый корабль в состав флота, выразил уверенность, что в ближайшие годы ВМС Северной Кореи значительно укрепят свои позиции. Он добавил, что новые вооружения помогут стране стать более независимой и мощной на морских просторах.
Ким Чен Ын в своей речи подчеркнул, что спуск эсминца — это не просто значимое событие, но и важный шаг в создании сильного флота, который будет защищать суверенитет страны. Он указал, что в будущем необходимо продолжать развивать флот, ориентируясь на современные мировые тенденции и требования дальнего мореплавания.
А ранее Ким Чен Ын проинспектировал испытания передовых разведывательных беспилотников и ударных дронов-камикадзе КНДР. Глава республики в компании генералов и представителей компаний-разработчиков ознакомился с характеристиками новинок и стал свидетелем их применения.