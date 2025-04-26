Ким Чен Ын представил новый эсминец для защиты от «империалистических пиратов»

«Эсминец водоизмещением в 5 тысяч тонн с самыми мощными вооружениями, построенный нашим рабочим классом области кораблестроения, будет прославлять своё священное имя как защитника на синем море Родины. То, что всего лишь за 400 с лишним дней построили современный эсминец нашими силами и технологией, является весьма вдохновляющей действительностью, а также событием для достижения решительного сдвига на пути к укреплению боеспособности ВМС», — заявил секретарь ЦК ТПК Чо Чхун Рён.