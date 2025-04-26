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Ким Чен Ын представил новый эсминец для защиты от «империалистических пиратов»

В Северной Корее на судостроительной верфи Нампхо состоялась церемония спуска на воду нового многоцелевого эсминца «Чвэ Хён». Лидер страны Ким Чен Ын, присутствовавший на мероприятии, отметил важность этого корабля для укрепления морской безопасности КНДР и борьбы с «наглыми империалистическими пиратами». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Эсминец водоизмещением в 5 тысяч тонн с самыми мощными вооружениями, построенный нашим рабочим классом области кораблестроения, будет прославлять своё священное имя как защитника на синем море Родины. То, что всего лишь за 400 с лишним дней построили современный эсминец нашими силами и технологией, является весьма вдохновляющей действительностью, а также событием для достижения решительного сдвига на пути к укреплению боеспособности ВМС», — заявил секретарь ЦК ТПК Чо Чхун Рён.

Командующий флотом Пак Гван Соб, принимая новый корабль в состав флота, выразил уверенность, что в ближайшие годы ВМС Северной Кореи значительно укрепят свои позиции. Он добавил, что новые вооружения помогут стране стать более независимой и мощной на морских просторах.

Ким Чен Ын в своей речи подчеркнул, что спуск эсминца — это не просто значимое событие, но и важный шаг в создании сильного флота, который будет защищать суверенитет страны. Он указал, что в будущем необходимо продолжать развивать флот, ориентируясь на современные мировые тенденции и требования дальнего мореплавания.

А ранее Ким Чен Ын проинспектировал испытания передовых разведывательных беспилотников и ударных дронов-камикадзе КНДР. Глава республики в компании генералов и представителей компаний-разработчиков ознакомился с характеристиками новинок и стал свидетелем их применения.