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В Британии заявили, что план Трампа сохранить за Россией Донбасс и Крым «высечен в камне»

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, предусматривающий сохранение контроля России над рядом территорий, включая Крым, уже «высечен в камне». Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на источники в американских властях.

Источник: Life.ru

По информации издания, на Владимира Зеленского оказывается всё большее давление с целью склонить его к принятию мирного соглашения на предложенных условиях. В Вашингтоне считают, что отказ Киева от сделки приведёт к затяжному конфликту, в котором Украина будет полностью зависеть от финансовой и военной помощи Европы.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию украинского конфликта, и что Владимир Зеленский это понимает. В свою очередь, бывший комик утверждает, что только украинский народ имеет право определять, какие территории являются частью Украины. Несмотря на несогласие сторон, американский лидер заявляет о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной, отмечая согласование большинства ключевых позиций.