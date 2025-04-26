В Британии заявили, что план Трампа сохранить за Россией Донбасс и Крым «высечен в камне»

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию украинского конфликта, и что Владимир Зеленский это понимает. В свою очередь, бывший комик утверждает, что только украинский народ имеет право определять, какие территории являются частью Украины. Несмотря на несогласие сторон, американский лидер заявляет о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной, отмечая согласование большинства ключевых позиций.