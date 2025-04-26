Раскрыто предложение США «коалиции желающих» по Украине

По данным журналистов, представители США в частном порядке предложили предоставить британским и европейским военным поддержку для соблюдения мирного соглашения по Украине с суши, воздуха и моря. Отмечается, что премьер Великобритании Кир Стармер добивался этих гарантий от президента США Дональда Трампа на протяжении двух месяцев.