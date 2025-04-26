Сегодня во многих городах и районах Башкирии состоятся сельхозярмарки.

Всего с 25 по 27 апреля в республике будут организованы 42 ярмарочных площадки в 31 городе и муниципальном районе. Так, например, в Уфе ярмарки откроются сегодня на участке автодороги по улице Правды — от Ухтомского до Новороссийской, улице Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом спорта, сообщал ранее Башинформ.