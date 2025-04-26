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Сегодня во многих городах и районах Башкирии состоятся сельхозярмарки

Сегодня во многих городах и районах Башкирии состоятся сельхозярмарки.

Источник: Башинформ

Сегодня во многих городах и районах Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки, напомнили в министерстве торговли и услуг региона.

На таких ярмарках можно приобрести натуральную, свежую продукцию местного производства, не требующую соблюдения температурного режима. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Всего с 25 по 27 апреля в республике будут организованы 42 ярмарочных площадки в 31 городе и муниципальном районе. Так, например, в Уфе ярмарки откроются сегодня на участке автодороги по улице Правды — от Ухтомского до Новороссийской, улице Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом спорта, сообщал ранее Башинформ.