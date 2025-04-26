Журова предложила ввести оценки за поведение в регионах

Депутат Госдумы Светлана Журова положительно оценила инициативу Минпросвещения ввести систему оценок за поведение в школах. В диалоге с aif.ru она подчеркнула, что такой подход может помочь улучшить образовательную среду.
«В наше время оценки за поведение были, и мы к ним относились спокойно. Сейчас дисциплина, конечно, хромает, учителям тяжело», — рассказала Журова.
Она также отметила, что предложенный Минпросвещением подход может способствовать улучшению образовательной среды.
«Может быть, какой-то эксперимент провести в регионах, посмотреть, будет ли значительное улучшение. Главное — помнить: родители часто считают своего ребенка идеальным и могут быть возмущены, если тот получит “два”. Хотя такая оценка в аттестат не идет, она скорее как характеристика. Вопрос в том, готовы ли современные дети», — отметила Журова", — добавила депутат.
Напомним, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в шести регионах начнется эксперимент по введению оценок за поведение в школах. По его словам, в эксперименте примут участие школы из ЛНР, Мордовии, Чечни, а также Новгородской, Ярославской и Тульской областей.
До 1 июля будет сформирован перечень образовательных учреждений, которые войдут в пилотный проект. В течение следующего месяца они должны будут разработать необходимые локальные нормативные акты. Министр также добавил, что по итогам эксперимента его результаты будут обсуждены с педагогами и родительским сообществом.