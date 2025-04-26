Журова предложила ввести оценки за поведение в регионах

«Может быть, какой-то эксперимент провести в регионах, посмотреть, будет ли значительное улучшение. Главное — помнить: родители часто считают своего ребенка идеальным и могут быть возмущены, если тот получит “два”. Хотя такая оценка в аттестат не идет, она скорее как характеристика. Вопрос в том, готовы ли современные дети», — отметила Журова", — добавила депутат.