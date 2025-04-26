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Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Противник потерял также три станции радиоэлектронной борьбы.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ лишились склада с боеприпасами в результате удара, нанесенного бойцами российской группировки войск «Днепр».

По словам начальника пресс-центра группировки Романа Кодряна, противник потерял также три станции радиоэлектронной борьбы.

Кодрян сообщил о нанесении бойцами «Днепра» поражения украинским подразделениям в окрестностях города Запорожье, а также под Антоновкой, Новоданиловкой, Павловкой и Понятовкой. При этом было уничтожено до 90 военных, три орудия и 11 машин противника.

Ранее сообщалось об уничтожении артиллеристами-десантниками пехоты ВСУ в лесу в Курской области.