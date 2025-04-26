ВСУ лишились склада с боеприпасами в результате удара, нанесенного бойцами российской группировки войск «Днепр».
По словам начальника пресс-центра группировки Романа Кодряна, противник потерял также три станции радиоэлектронной борьбы.
Кодрян сообщил о нанесении бойцами «Днепра» поражения украинским подразделениям в окрестностях города Запорожье, а также под Антоновкой, Новоданиловкой, Павловкой и Понятовкой. При этом было уничтожено до 90 военных, три орудия и 11 машин противника.
Ранее сообщалось об уничтожении артиллеристами-десантниками пехоты ВСУ в лесу в Курской области.