Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Кодрян сообщил о нанесении бойцами «Днепра» поражения украинским подразделениям в окрестностях города Запорожье, а также под Антоновкой, Новоданиловкой, Павловкой и Понятовкой. При этом было уничтожено до 90 военных, три орудия и 11 машин противника.