Россия проявляет вежливость и не разглашает детали переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако это делает нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью CBS.
«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых (Зеленский — Прим.ред.), никогда не обсуждаем на публике то, о чём идёт речь на переговорах. В противном случае они несерьёзны», — отметил министр.
В то же время он подчеркнул, что Зеленский «рад говорить с кем угодно посредством СМИ» и даже формулирует свои запросы в адрес президента Америки Дональда Трампа.
Накануне министр иностранных дел России анонсировал очередной раунд переговоров России и США, однако оставил в секрете конкретную дату. При этом Лавров также не стал раскрывать основные темы на будущих переговорах стран.