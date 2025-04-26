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Лавров: Россия не обсуждает детали переговоров публично, в отличие от Зеленского

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что в противном случае такие обсуждения несерьезны.

Источник: Комсомольская правда

Россия проявляет вежливость и не разглашает детали переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако это делает нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью CBS.

«Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых (Зеленский — Прим.ред.), никогда не обсуждаем на публике то, о чём идёт речь на переговорах. В противном случае они несерьёзны», — отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что Зеленский «рад говорить с кем угодно посредством СМИ» и даже формулирует свои запросы в адрес президента Америки Дональда Трампа.

Накануне министр иностранных дел России анонсировал очередной раунд переговоров России и США, однако оставил в секрете конкретную дату. При этом Лавров также не стал раскрывать основные темы на будущих переговорах стран.