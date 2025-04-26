Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ночью над регионами России сбили 45 украинских БПЛА

Больше всего вражеских беспилотников уничтожили над Курской областью.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали над регионами РФ 45 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Прошедшей ночью средствами ПВО были успешно ликвидированы и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что из них 27 были сбиты над Курской областью, 16 — над Белгородской, один — над Ростовской и ещё один — над Липецкой.