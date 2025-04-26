Минобороны: ночью над регионами России сбили 45 украинских БПЛА

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали над регионами РФ 45 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Прошедшей ночью средствами ПВО были успешно ликвидированы и перехвачены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в министерстве.
Уточняется, что из них 27 были сбиты над Курской областью, 16 — над Белгородской, один — над Ростовской и ещё один — над Липецкой.