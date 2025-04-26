Акимат Алматы по поручению Токаева разработал план по качественному развитию города

«Акимат города разработал план конкретных мероприятий по их реализации. Отчет о ходе выполнения поручений для главы государства формируется и предоставляется в соответствии с установленным графиком. Эффективность деятельности акима анализирует администрация президента», — отмечается в сообщении. О конкретных результатах работы городских структур будет информировать акимат Алматы.