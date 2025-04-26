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Акимат Алматы по поручению Токаева разработал план по качественному развитию города

В акимате Алматы по поручению президента разработали план конкретных мероприятий, направленных на качественное развитие города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря Токаева.

Источник: Nur.kz

Как сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай в Telegram-канале, в рамках рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Алматы 28—29 марта акиму города Ерболату Досаеву были даны поручения по качественному развитию Алматы.

«Акимат города разработал план конкретных мероприятий по их реализации. Отчет о ходе выполнения поручений для главы государства формируется и предоставляется в соответствии с установленным графиком. Эффективность деятельности акима анализирует администрация президента», — отмечается в сообщении. О конкретных результатах работы городских структур будет информировать акимат Алматы.