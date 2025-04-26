Telegraph: США в частном порядке предложили «коалиции желающих» поддержку

Ранее британская газета The Times проинформировала, что «коалиция желающих» смягчила планы по отправке миротворческих сил на Украину. По ее данным, некоторые чиновники выражают опасения по поводу того, что Россия может воспринять британско-французскую миссию как одностороннюю и отвергнуть ее.