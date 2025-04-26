Telegraph: США в частном порядке предложили «коалиции желающих» поддержку

США в частном порядке предложили «коалиции желающих» разведывательную и логистическую поддержку, для того чтобы обеспечить соблюдение мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер около двух месяцев пытался добиться от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «подобных гарантий». Издание добавило, что на днях британский премьер в интервью ему намекнул на прогресс в закулисных переговорах с Вашингтоном.
Ранее британская газета The Times проинформировала, что «коалиция желающих» смягчила планы по отправке миротворческих сил на Украину. По ее данным, некоторые чиновники выражают опасения по поводу того, что Россия может воспринять британско-французскую миссию как одностороннюю и отвергнуть ее.