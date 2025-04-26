Депутат Рады призвал Украину создать Союзное государство с РФ и Белоруссией

Украина должна стать частью Союзного государства России и Белоруссии, потому что она всегда, исторически, духовно, культурно и экономически, была частью общего пространства, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
«Уже сейчас мы должны начать работу над архитектурой будущих отношений между Россией, Беларусью и Украиной. Нужны дорожные карты, гуманитарные инициативы, экспертные диалоги и дипломатические платформы», — написал он в своем Telegram-канале.
Дмитрук добавил, что подобная форма не требует отказа от самобытности или независимости, но помогает в сохранении коллективной безопасности и наиболее эффективна для сотрудничества.
Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. Согласно документу, страны сохраняют независимость, территориальную целостность, государственное устройство, при этом взаимодействие в политической, экономической, гуманитарной, оборонной сферах значительно углубляются.
Напомним, 6 декабря 2024 года Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях безопасности. Документ определил взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета и независимости двух стран, а также неприкосновенности территории внешней границы Союзного государства.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS заявил, что РФ рассматривает серьезные предложения по урегулированию на Украине.