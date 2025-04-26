«Высечен в камне»: в США заметили важную деталь в плане Трампа по Украине и российским территориям

Стратегия президента США Дональда Трампа, согласно которой Россия сохранит контроль над своими же территориями Донецкой и Луганской Народных Республик, а также над Крымом, «высечена в камне». Об этом сообщает британское издание The Times.
«План Трампа, предусматривающий сохранение за Россией освобожденных территорий на Украине, высечен в камне на фоне того, как Зеленского вынуждают принять навязываемый мир», — подчёркивает источник.
Американский лидер предлагает отменить санкции против России, признать Крым и четыре новых региона частью России, установить перемирие и начать переговоры между Россией и Украиной. Киев должен отказаться от стремления вступить в НАТО.
Также в статье говорится, что, по мнению правительства США, если Украина откажется от сделки, то боевые действия могут затянуться на многие месяцы. При этом Киев будет нуждаться в финансовой поддержке и поставках боеприпасов от европейских стран.
Напомним, глава Белого дома считает, что противостояние на Украине не затянется надолго. Ранее Трамп выразил мнение, что в случае разрешения украинского конфликта, США смогут наладить деловые отношения как с Киевом, так и с Москвой.