Урбан: посла РФ в ФРГ следует допустить до мероприятий к юбилею Победы

«Как министерство иностранных дел (ФРГ — прим. ред.) может рекомендовать не разрешать российским представителям посещать мемориальные мероприятия Второй мировой войны, для меня совершенно непостижимо», — сказал депутат в комментарии, который приводится на странице партийной ячейки в соцсети Х*.