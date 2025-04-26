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Урбан: посла РФ в ФРГ следует допустить до мероприятий к юбилею Победы

Лидер фракции «АдГ» в парламенте Саксонии назвал непостижимой ситуацию с российским дипломатом Нечаевым.

Источник: Аргументы и факты

Немецкие власти не должны запрещать послу России в ФРГ Сергею Нечаеву участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-летия Победы, заявил лидер фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте федеральной земли Саксония Йорг Урбан.

«Как министерство иностранных дел (ФРГ — прим. ред.) может рекомендовать не разрешать российским представителям посещать мемориальные мероприятия Второй мировой войны, для меня совершенно непостижимо», — сказал депутат в комментарии, который приводится на странице партийной ячейки в соцсети Х*.

Он напомнил, что СССР в том конфликте заплатил «самую большую цену». Урбан также призвал немецкое правительство обратить внимание на поддерживаемых Берлином представителей киевского режима, который чествует украинских националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича.

Лидер фракции отметил, что оба указанных деятеля ответственны за самые ужасные преступления, которые совершались на западе Украины в годы Второй мировой войны.

Напомним, ранее власти немецкой федеральной земли Бранденбург заявили, что не допустят Сергея Нечаева до участия в памятной церемонии, посвященной разгрому нацистской Германии. Директор Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль напомнил, что с начала украинского конфликта германская сторона запретила представителям российской дипмиссии посещать все подобные мероприятия.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.