Журова допустила судебные иски родителей из-за оценок за поведение в школах

«Кто будет оценивать, какие критерии? Что такое “два” или “пять” за поведение? За какие проступки — тройка, четверка? И этот момент, наверное, тоже стоит учитывать. Я не знаю, будут ли в каждом классе камеры, чтобы в случае спора можно было подтвердить, что действительно имел место инцидент, за который была поставлена оценка “два”. Но мы же понимаем, что такая отметка все равно не будет внесена в аттестат», — уточнила она.