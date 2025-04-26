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Журова допустила судебные иски родителей из-за оценок за поведение в школах

По словам Журовой, в отличие от академических знаний, которые можно объективно проверить, поведение — вещь субъективная.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы Светлана Журова предупредила о возможных конфликтах между родителями и школами в случае введения системы оценок за поведение. В разговоре с aif.ru она отметила, что ситуация может дойти до судебных разбирательств.

«Родители могут и в суд пойти. Когда это будет официальная оценка, они могут сказать, что это предвзятость», — заявила парламентарий, отвечая на вопрос о возможных последствиях внедрения оценок за поведение.

По словам Журовой, в отличие от академических знаний, которые можно объективно проверить, поведение — вещь субъективная.

«Кто будет оценивать, какие критерии? Что такое “два” или “пять” за поведение? За какие проступки — тройка, четверка? И этот момент, наверное, тоже стоит учитывать. Я не знаю, будут ли в каждом классе камеры, чтобы в случае спора можно было подтвердить, что действительно имел место инцидент, за который была поставлена оценка “два”. Но мы же понимаем, что такая отметка все равно не будет внесена в аттестат», — уточнила она.

Светлана Журова положительно оценила инициативу Минпросвещения ввести систему оценок за поведение в школах. По ее мнению, такой подход может помочь улучшить образовательную среду в стране.