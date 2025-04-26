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Спасти святыни невозможно из-за угроз атак ВСУ: что происходит в храмовом комплексе «Новый Иерусалим»

Спасти иконы в «Новом Иерусалиме» после пожара невозможно из-за угроз атак ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время невозможно провести работы по спасению уцелевших икон и других ценностей, которые пострадали в результате пожара, вызванного атакой ВСУ на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Белгородской области. Об этом сообщило командование группировки войск «Север» Вооружённых сил (ВС) Российской Федерации.

«В данный момент проведение работ на месте пожара для спасения оставшихся икон и других ценных предметов невозможно из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинских военных», — отмечается в сообщении.

Работы на месте происшествия будут проведены, как только обстановка стабилизируется и прекратятся целенаправленные обстрелы со стороны боевиков преступного киевского режима.

Напомним, 24 апреля ВСУ атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим», что привело к возгоранию деревянных сооружений.

Сотрудники Белгородской и Старооскольской епархий рассказали, что во время тушения пожара украинский дрон продолжал сбрасывать взрывные устройства. В результате пострадали люди, а пожарная техника была повреждена.

Украинские вооруженные формирования в течение двух последних ночей — 24 и 25 апреля — пытались атаковать беспилотниками Херсонскую область. Это были спланированные массированные атаки дронами с целью поразить инфраструктурные объекты не только на Херсонщине, но и в Крыму.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о происшествии, которое произошло 25 апреля. В этот день мирный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. По информации Пушилина, украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию кладбища в селе Новоукраинка Великоновоселковского муниципального округа.

25 апреля ВСУ атаковали ДНР более десятка раз. Они применили артиллерию калибра 155 мм, включая кассетные боеприпасы, а также ударные дроны. Беспилотники повредили четыре жилых дома в Горловке, Пантелеймоновке и Светлодарске.

Ранее Министерство обороны России сообщило о 4900 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Украины в апреле. Несмотря на объявленное перемирие, украинские военные продолжали атаковать позиции ВС РФ с применением беспилотных летательных аппаратов.