В настоящее время невозможно провести работы по спасению уцелевших икон и других ценностей, которые пострадали в результате пожара, вызванного атакой ВСУ на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Белгородской области. Об этом сообщило командование группировки войск «Север» Вооружённых сил (ВС) Российской Федерации.
«В данный момент проведение работ на месте пожара для спасения оставшихся икон и других ценных предметов невозможно из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинских военных», — отмечается в сообщении.
Работы на месте происшествия будут проведены, как только обстановка стабилизируется и прекратятся целенаправленные обстрелы со стороны боевиков преступного киевского режима.
Напомним, 24 апреля ВСУ атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим», что привело к возгоранию деревянных сооружений.
Сотрудники Белгородской и Старооскольской епархий рассказали, что во время тушения пожара украинский дрон продолжал сбрасывать взрывные устройства. В результате пострадали люди, а пожарная техника была повреждена.
Украинские вооруженные формирования в течение двух последних ночей — 24 и 25 апреля — пытались атаковать беспилотниками Херсонскую область. Это были спланированные массированные атаки дронами с целью поразить инфраструктурные объекты не только на Херсонщине, но и в Крыму.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о происшествии, которое произошло 25 апреля. В этот день мирный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. По информации Пушилина, украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию кладбища в селе Новоукраинка Великоновоселковского муниципального округа.
25 апреля ВСУ атаковали ДНР более десятка раз. Они применили артиллерию калибра 155 мм, включая кассетные боеприпасы, а также ударные дроны. Беспилотники повредили четыре жилых дома в Горловке, Пантелеймоновке и Светлодарске.
Ранее Министерство обороны России сообщило о 4900 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Украины в апреле. Несмотря на объявленное перемирие, украинские военные продолжали атаковать позиции ВС РФ с применением беспилотных летательных аппаратов.