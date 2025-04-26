Спасти святыни невозможно из-за угроз атак ВСУ: что происходит в храмовом комплексе «Новый Иерусалим»

Украинские вооруженные формирования в течение двух последних ночей — 24 и 25 апреля — пытались атаковать беспилотниками Херсонскую область. Это были спланированные массированные атаки дронами с целью поразить инфраструктурные объекты не только на Херсонщине, но и в Крыму.