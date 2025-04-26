Пушков: ФРГ не сможет перестать зависеть от США

Призывы будущего немецкого канцлера Фридриха Мерца к достижению независимости ФРГ от Соединенных Штатов не имеют шансов на успех, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Комментируя в своем Telegram-канале появившуюся в СМИ информацию о том, что США запретили Германии передавать Украине ракеты Taurus из-за наличия в них американских компонентов, политик предположил, что Берлин не нарушит этот запрет Вашингтона.
«Этого, судя по всему, не произойдет. Как и не будет Германии, независимой от США, сколько бы ни призывал к этому Мерц», — написал сенатор.
Ранее Мерц заявил о возможности поставки Taurus Киеву в случае ее согласования с европейскими партнерами и в координации с ними.