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Пушков: ФРГ не сможет перестать зависеть от США

Сенатор прокомментировал информацию о том, что США запретили Германии передавать ракеты Taurus Украине.

Источник: Аргументы и факты

Призывы будущего немецкого канцлера Фридриха Мерца к достижению независимости ФРГ от Соединенных Штатов не имеют шансов на успех, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Комментируя в своем Telegram-канале появившуюся в СМИ информацию о том, что США запретили Германии передавать Украине ракеты Taurus из-за наличия в них американских компонентов, политик предположил, что Берлин не нарушит этот запрет Вашингтона.

«Этого, судя по всему, не произойдет. Как и не будет Германии, независимой от США, сколько бы ни призывал к этому Мерц», — написал сенатор.

Ранее Мерц заявил о возможности поставки Taurus Киеву в случае ее согласования с европейскими партнерами и в координации с ними.